Внаслідок масштабного ДТП в Баварії загинуло шестеро осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Внаслідок масштабного ДТП в Баварії загинуло шестеро осіб, ще 13 отримали поранення різного ступеня тяжкості, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Зранку неділі, 1 січня, на автобані A7 зіткнулися одразу 11 транспортних засобів - вісім легкових автомобілів та три вантажівки. У результаті зіткнень загинуло шестеро осіб, ще 13 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Вісім потерпілих потребували стаціонарної медичної допомоги, тож їх доставили до лікарні, повідомляє місцева поліція.
За інформацією поліцейських, п'ятеро загиблих їхали в одному автомобілі, який розбився вщент. Тіло шостого загиблого виявили в автомобілі, який зіштовхнувся з напівпричепом.
Аварія призвела до блокування відрізку автобану між Бад Грененбахом та Ворінгеном.
Як повідомляв УНН, сьогодні у Києві, на вулиці Вадима Гетьмана, водій "Славути" на високій швидкості вилетів з дороги на зупинку громадського транспорту і врізався в стовп, загинула пасажирка.