В результате ДТП в Полтавской области погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Полтавской области в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на автодороге Ромны - Пирятин, погибли два человека. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения.
Так, автопроисшествие произошла 8-го января, около 12:00 на 216-м километре автодороги Ромны — Пирятин в Чернухинском районе.
Установлено, что произошло столкновение автомобилей "Mersedes-Benz" под управлением 44-летнего жителя Сумской области и "ВАЗ-2170" под управлением 32-летнего жителя Киевской области. В результате столкновения пассажиры ВАЗа — 34-летняя женщина (жительница Киевской области) и 24-летний мужчина (житель Полтавской области) погибли на месте. Водитель легковушки и годовалый ребенок-пассажир получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение. Водитель и пассажиры микроавтобуса "Mersedes-Benz" не пострадали.