Внаслідок ДТП на Полтавщині загинуло двоє осіб

Так, автопригода сталася 8-го січня, близько 12-ї години на 216-му кілометрі автодороги Ромни — Пирятин у Чорнухинському районі.

Встановлено, що сталося зіткнення автомобілів “Mersedes-Benz” під керуванням 44-річного жителя Сумської області та “ВАЗ-2170” під керуванням 32-річного жителя Київської області. Унаслідок зіткнення пасажири ВАЗа — 34-річна жінка (жителька Київської області) та 24-річний чоловік (житель Полтавщини) загинули на місці. Водій легковика та однорічна дитина-пасажир отримали тілесні ушкодження та доставлені до медичної установи. Водій та пасажири мікроавтобуса “Mersedes-Benz” не постраждали.