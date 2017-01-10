Внаслідок ДТП на Полтавщині загинуло двоє осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. На Полтавщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на автодорозі Ромни — Пирятин, загинуло двоє осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі Управління безпеки дорожнього руху.
Так, автопригода сталася 8-го січня, близько 12-ї години на 216-му кілометрі автодороги Ромни — Пирятин у Чорнухинському районі.
Встановлено, що сталося зіткнення автомобілів “Mersedes-Benz” під керуванням 44-річного жителя Сумської області та “ВАЗ-2170” під керуванням 32-річного жителя Київської області. Унаслідок зіткнення пасажири ВАЗа — 34-річна жінка (жителька Київської області) та 24-річний чоловік (житель Полтавщини) загинули на місці. Водій легковика та однорічна дитина-пасажир отримали тілесні ушкодження та доставлені до медичної установи. Водій та пасажири мікроавтобуса “Mersedes-Benz” не постраждали.