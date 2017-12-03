В результате бомбардировок в Сирии погибли 19 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В результате бомбардировок, которые были нанесены военной авиацией армии Сирии в воскресенье, 3 декабря, в районе Восточная Гута, расположенном рядом со столицей страны Дамаском, погибли по меньшей мере 19 гражданских лиц, передает УНН со ссылкой на DW.
Удары были нанесены по нескольким городам в Восточной Гуте. Больше всего жертв бомбардировок было зафиксировано в городе Хаммурия, где погибло 13 гражданских лиц, включая пятерых детей. А авиаудары по городам Арбин, Бейт-Савва и Мисраб привели к гибели еще шесть человек, среди которых две женщины и двое детей.
По данным центра мониторинга, десятки людей в результате авиаударов получили ранения, многие из них находятся в критическом состоянии, поэтому число жертв может увеличиться.
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Район Восточная Гута рядом с Дамаском остается одной из немногих территорий в Сирии, которая до сих пор находится под контролем повстанцев. Этот район с 2013 года находится в блокаде, которую осуществляют правительственные войска. В нем сейчас проживает около 400 000 человек, и в ООН ранее высказывали опасения, что сотни людей в Восточной Гуте могут погибнуть, если их не эвакуировать для оказания немедленной медицинской помощи. Восточная Гута также является одной из четырех так называемых "зон деэскалации", которые были согласованы Россией, Турцией и Ираном.