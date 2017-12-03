Внаслідок бомбардувань у Сирії загинули 19 осіб

Удари були завдані по кількох містах у Східній Гуті. Найбільше жертв бомбардувань було зафіксовано у місті Хаммурія, де загинуло 13 цивільних осіб, включаючи п'ятьох дітей. А авіаудари по містах Арбін, Бейт-Савва та Місраба призвели до загибелі ще шістьох осіб, серед яких двоє жінок та двоє дітей.

За даними центру моніторингу, десятки людей внаслідок авіаударів отримали поранення, багато хто з них перебуває у критичному стані, тому кількість жертв може збільшитись.

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Район Східна Гута поряд з Дамаском залишається однією з небагатьох територій в Сирії, яка досі перебуває під контролем повстанців. Цей район з 2013 року перебуває у блокаді, яку здійснюють урядові війська. У ньому нині проживає близько 400 тисяч осіб, і в ООН раніше висловлювали побоювання, що сотні людей у Східній Гуті можуть загинути, якщо їх не евакуювати для надання негайної медичної допомоги. Східна Гута також є однією з чотирьох так званих "зон деескалації", які були погоджені Росією, Туреччиною та Іраном.



