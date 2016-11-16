В результате авиаударов по Алеппо погибли 42 мирных жителя
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В течение последних суток, от бомбардировок по Алеппо погибли 42 мирных жителя, 83 получили ранения, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
По данным местной самообороны из-за авиа ударов 42 гражданских лица погибли, 83 получили ранения.
Кроме того, сообщается, что режим Асата и самолеты России не прекращали аиваудары по городу со вчерашнего утра.
Напомним, Красный Крест выразил обеспокоенность из-за обстрелов госпиталей в Алеппо.