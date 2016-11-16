Внаслідок авіаударів по Алеппо загинуло 42 мирних мешканця
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Впродовж останньої доби, від бомбардувань по Алеппо загинуло 42 мирних мешканця, 83 отримали поранення, передає УНН з посиланням на Anadolu.
За даними місцевої самооборони через авіа удари 42 цивільні особи загинули, 83 отримали поранення.
Крім того, повідомляється, що режим Асата та літаки Росії не припиняли аіваудари по місту зі вчорашнього ранку.
Нагадаємо, Червоний Хрест висловив занепокоєння через обстріли госпіталів в Алеппо.