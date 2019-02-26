В результате аварии на газопроводе без газа остается часть двух сел на Закарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Во вторник (26.02) около 13.30 вблизи с.Барвинок (Ужгородский район) во время проведения земляных работ экскаватор повредил подземный подводящий газопровод среднего давления. В результате сработала аварийная система безопасности и газоснабжения на этом участке было приостановлено. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Геннадия Москаля.
"Сейчас без газа остаются 129 домохозяйств в с.Барвинок и двести тридцать девятого с.Пидгорб (все - частный сектор), - сообщает Геннадий Москаль. - Ремонтные бригады "Закарпатгаза" уже выехали на место и работают над ликвидацией аварии. Сегодня до конца дня газоснабжения должно быть восстановлено в полном объеме".
Как сообщал УНН, НАК "Нафтогаз Украины" обеспокоена ситуацией, возникшей в Смеле Черкасской области, где производитель тепла два месяца срывает график погашения задолженности перед НАК, и предостерегает от ситуации, при которой дома жителей города могут остаться без тепла.
Напомним, молоковоз перевернулся на два газопровода, оставив без газоснабжения три населенных пункта на Волыни.