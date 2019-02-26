В результате аварии на газопроводе без газа остается часть двух сел на Закарпатье

"Сейчас без газа остаются 129 домохозяйств в с.Барвинок и двести тридцать девятого с.Пидгорб (все - частный сектор), - сообщает Геннадий Москаль. - Ремонтные бригады "Закарпатгаза" уже выехали на место и работают над ликвидацией аварии. Сегодня до конца дня газоснабжения должно быть восстановлено в полном объеме".



Как сообщал УНН, НАК "Нафтогаз Украины" обеспокоена ситуацией, возникшей в Смеле Черкасской области, где производитель тепла два месяца срывает график погашения задолженности перед НАК, и предостерегает от ситуации, при которой дома жителей города могут остаться без тепла.



Напомним, молоковоз перевернулся на два газопровода, оставив без газоснабжения три населенных пункта на Волыни.