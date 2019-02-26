Внаслідок аварії на газопроводі без газу залишається частина двох сіл на Ужгородщині

"Зараз без газу залишаються 129 дворогосподарств у с.Барвінок та 239 – у с.Підгорб (усе – приватний сектор), – повідомляє Геннадій Москаль. – Ремонтні бригади "Закарпатгазу" вже виїхали на місце й працюють над ліквідацією аварії. Сьогодні до кінця дня газопостачання має бути відновлене в повному обсязі".



Як повідомляв УНН, НАК "Нафтогаз України" занепокоєна ситуацією, яка виникла у Смілі Черкаської області, де виробник тепла два місяці зриває графік погашення заборгованості перед НАК, і застерігає від ситуації, за якої домівки жителів міста можуть залишитися без тепла.



Нагадаємо, молоковоз перекинувся на два газопроводи, залишивши без газопостачання три населені пункти на Волині.