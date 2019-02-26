Внаслідок аварії на газопроводі без газу залишається частина двох сіл на Ужгородщині

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. У вівторок (26.02) близько 13.30 поблизу с.Барвінок (Ужгородський район) під час проведення земляних робіт екскаватор пошкодив підземний підвідний газопровід середнього тиску. У результаті спрацювала аварійна система безпеки і газопостачання на цій ділянці було припинене. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Генадія Москаля. 

"Зараз без газу залишаються 129 дворогосподарств у с.Барвінок та 239 – у с.Підгорб (усе – приватний сектор), – повідомляє Геннадій Москаль. – Ремонтні бригади "Закарпатгазу" вже виїхали на місце й працюють над ліквідацією аварії. Сьогодні до кінця дня газопостачання має бути відновлене в повному обсязі". 

Як повідомляв УНН, НАК "Нафтогаз України" занепокоєна ситуацією, яка виникла у Смілі Черкаської області, де виробник тепла два місяці зриває графік погашення заборгованості перед НАК, і застерігає від ситуації, за якої домівки жителів міста можуть залишитися без тепла.

Нагадаємо, молоковоз перекинувся на два газопроводи, залишивши без газопостачання три населені пункти на Волині.

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