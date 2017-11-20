В результате аварии без воды остались семь жилых домов в Киеве

Сообщение об утечке воды из подводной трубы диаметром 160 мм по адресу: ул. Жолудева, 6-Е поступило сегодня, 20 ноября, после двух ночи. Аварийно-восстановительная бригада "Киевводоканала" сразу же прибыла на место происшествия. Авария локализована, а место утечки ограждено.

Сейчас специалисты "Киевводоканала" проводят подготовительные работы к ликвидации аварии. На месте также работают две водовозки по адресам: ул. Королева, 2/4 и Жолудева, 6.

Напомним, во время проведения земляных работ в г.Южный повредили два кабеля, в результате город остался без воды и отопления.