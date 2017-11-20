В результате аварии без воды остались семь жилых домов в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В результате аварии без воды остались 7 многоэтажных жилых домов в Святошинском районе столицы на улице Жолудева, 6, 6-Б, 6-Е, 8, 8-А и ул. Академика Королева, 4, 2/12. Об этом сообщают в ПАО "АК "Киевводоканал", передает УНН со ссылкой на КГГА.
Сообщение об утечке воды из подводной трубы диаметром 160 мм по адресу: ул. Жолудева, 6-Е поступило сегодня, 20 ноября, после двух ночи. Аварийно-восстановительная бригада "Киевводоканала" сразу же прибыла на место происшествия. Авария локализована, а место утечки ограждено.
Сейчас специалисты "Киевводоканала" проводят подготовительные работы к ликвидации аварии. На месте также работают две водовозки по адресам: ул. Королева, 2/4 и Жолудева, 6.
Напомним, во время проведения земляных работ в г.Южный повредили два кабеля, в результате город остался без воды и отопления.