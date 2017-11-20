Внаслідок аварії без води залишились сім житлових будинків у Києві

Повідомлення про витік води з підвідної труби діаметром 160 мм за адресою: вул. Жолудєва, 6-Е надійшло сьогодні, 20 листопада, після другої ночі. Аварійно-відновлювальна бригада "Київводоканалу" одразу ж прибула на місце події. Аварію локалізовано, а місце витоку огороджено.

Наразі фахівці "Київводоканалу" проводять підготовчі роботи до ліквідації аварії. На місці також працюють дві водовозки за адресами: вул. Корольова, 2/4 та Жолудєва, 6.

Нагадаємо, під час проведення земляних робіт у м.Южне пошкодили два кабелі, в результаті місто залишилося без води та опалення.