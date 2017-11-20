Внаслідок аварії без води залишились сім житлових будинків у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Внаслідок аварії без води залишилось 7 багатоповерхових житлових будинків у Святошинському районі столиці на вулиці Жолудєва, 6, 6-Б, 6-Е, 8, 8-А та просп. Академіка Корольова, 4, 2/12. Про це повідомляють у ПАТ "АК "Київводоканал", передає УНН з посиланням на КМДА.
Повідомлення про витік води з підвідної труби діаметром 160 мм за адресою: вул. Жолудєва, 6-Е надійшло сьогодні, 20 листопада, після другої ночі. Аварійно-відновлювальна бригада "Київводоканалу" одразу ж прибула на місце події. Аварію локалізовано, а місце витоку огороджено.
Наразі фахівці "Київводоканалу" проводять підготовчі роботи до ліквідації аварії. На місці також працюють дві водовозки за адресами: вул. Корольова, 2/4 та Жолудєва, 6.
Нагадаємо, під час проведення земляних робіт у м.Южне пошкодили два кабелі, в результаті місто залишилося без води та опалення.