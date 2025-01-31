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ВМС ВСУ: россия вывела носитель "Калибров" в Черное море

ВМС ВСУ: россия вывела носитель "Калибров" в Черное море

Киев  •  УНН

 • 12200 просмотра

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В Черном море находятся 2 корабля рф, один из которых несет 4 "Калибры". В Средиземном море - 6 кораблей, два из которых имеют 22 крылатые ракеты.

В Черном море враг держит два корабля, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ).

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 31.01.2025 в Черном и Средиземном морях есть вражеские корабли. В Азовском море корабли отсутствуют.

В Черном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 6 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 22 ракет

- говорится в заметке ВМС ВСУ.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

в Черное море - 4 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 3 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

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рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним

За минувшие сутки, 30 января, на фронте произошло 125 боевых столкновений, россияне нанесли 44 авиаудара и выпустили 1007 дронов-камикадзе. Самые активные бои продолжаются на Покровском, Краматорском и Торецком направлениях.

кремль сигнализирует об усилиях убедить Трампа согласиться с требованиями путина - ISW31.01.25, 05:59 • 16048 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
donald-trampДональд Трамп
chyornoe-moreЧерное море

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