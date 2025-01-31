ВМС ЗСУ: росія вивела носій "Калібрів" у Чорне море
Київ • УНН
В Чорному морі перебувають 2 кораблі рф, один з яких несе 4 "Калібри". У Середземному морі - 6 кораблів, два з яких мають 22 крилаті ракети.
В Чорному морі ворог тримає два кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських Сил Збройних Сил України (ВМС ЗСУ).
Деталі
Зазначається, що станом на 06:00 31.01.2025 в Чорному та Середземному морях є ворожі кораблі. В Азовському морі кораблі відсутні.
В Чорному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 22 ракет
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
до Чорного моря – 4 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – 3 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Нагадаємо
За минулу добу, 30 січня, на фронті відбулося 125 бойових зіткнень, росіяни завдали 44 авіаудари та випустили 1007 дронів-камікадзе. Найактивніші бої тривають на Покровському, Краматорському та Торецькому напрямках.
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