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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВМС уничтожили вражеский склад на Кинбурнской косе: показали видео

ВМС уничтожили вражеский склад на Кинбурнской косе: показали видео

Киев  •  УНН

22 августа 2024, 06:11  •  1621 просмотра

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Подразделение Военно-Морских Сил Украины успешно уничтожило склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника. Операция была проведена на Кинбурнской косе в Черном море.

Подразделение Военно-морских сил ВС Украины уничтожило склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника на Кинбурнской косе, сообщили в ВМС ВСУ в четверг, показав видео, пишет УНН.

Подразделение ВМС ВС Украины уничтожило вражеский склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов на Кинбурнской косе в Черном море

- сообщили в ВМС ВСУ в Telegram.

Напомним

По данным Генштаба, вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, поразили два пункта управления, три артиллерийских средства, понтонную переправу, три средства ПВО и станцию РЭБ оккупантов.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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