ВМС уничтожили вражеский склад на Кинбурнской косе: показали видео
Киев • УНН
Подразделение Военно-Морских Сил Украины успешно уничтожило склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника. Операция была проведена на Кинбурнской косе в Черном море.
Подразделение Военно-морских сил ВС Украины уничтожило склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника на Кинбурнской косе, сообщили в ВМС ВСУ в четверг, показав видео, пишет УНН.
Подразделение ВМС ВС Украины уничтожило вражеский склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов на Кинбурнской косе в Черном море
Напомним
По данным Генштаба, вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, поразили два пункта управления, три артиллерийских средства, понтонную переправу, три средства ПВО и станцию РЭБ оккупантов.