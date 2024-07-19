Военно-морские силы Нидерландов начали испытания надводных дронов USV90. Об этом сообщает УНН со ссылкой на минобороны Нидерландов.

Детали

«Королевский флот активно испытывает первый надводный дрон. USV90 (Unmanned Surface Vehicle 90) - это 9-метровый дрон, который можно использовать на воде. Он может транспортировать грузы и людей, а также проводить разведку», - говорится в сообщении.

Отмечается, что USV90 функционирует как своеобразное водное такси. Его также можно использовать для перевозки других меньших (подводных) дронов.

Первые испытания будут проводиться специалистами по подводному разминированию. Как предполагают в Минобороны, USV90 можно использовать для транспортировки беспилотных аппаратов меньшего размера с базы в район предполагаемого расположения мин или взрывчатки для обезвреживания. Экипаж корабля, который выполняет роль базы, сможет таким образом оставаться на безопасном расстоянии.

На начальных этапах испытания будут проводиться с экипажем на борту. Затем USV90 будет управляться удаленно и разворачиваться в беспилотном режиме. В долгосрочной перспективе планируется перевести их на полностью автономный режим. Проект реализуется совместно с Бельгией.

«Угроза морских мин остается актуальной. Они относительно дешевые в производстве, их легко установить, например для блокирования морских портов. Кроме того, на морском дне до сих пор находится много мин времен Второй мировой войны. По оценкам, только в Северном море все еще остаются десятки тысяч мин. Они все еще представляют опасность. Это даже стоило жизни нескольким рыбакам после того, как опасная находка попала в сети», - говорится в сообщении.

Как сообщал Укринформ, в июле министр обороны Нидерландов посетил украинское предприятие по производству дронов.

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