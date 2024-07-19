ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Словения дополнительно выделит 5 миллионов евро на гуманитарную помощь: в ОП раскрыли детали соглашения по безопасности

Словения дополнительно выделит 5 миллионов евро на гуманитарную помощь: в ОП раскрыли детали соглашения по безопасности

  •  97268 просмотра
Зеленский и премьер Словении согласовали ускорение оборонных договоренностей

Зеленский и премьер Словении согласовали ускорение оборонных договоренностей

  •  98609 просмотра
"Украина - это Дом": Кулеба и Верховный комиссар ООН объявили о запуске онлайн-платформы для возвращения украинцев из-за границы

"Украина - это Дом": Кулеба и Верховный комиссар ООН объявили о запуске онлайн-платформы для возвращения украинцев из-за границы

  •  101953 просмотра
Украина по количеству дронов, возможно, даже выиграет у рф - командующий Сил беспилотных систем

Украина по количеству дронов, возможно, даже выиграет у рф - командующий Сил беспилотных систем

  •  71281 просмотра
Шмыгаль осмотрел строительство фортификаций в Запорожской области

Шмыгаль осмотрел строительство фортификаций в Запорожской области

  •  103875 просмотра
публикации
Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
Эксклюзив

17 июля 2024, 14:56  •  172350 просмотра
Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине

Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине
Эксклюзив

17 июля 2024, 11:59  •  170724 просмотра
Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

17 июля 2024, 08:22  •  182832 просмотра
Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей
Эксклюзив

17 июля 2024, 07:19  •  176639 просмотра
Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

16 июля 2024, 13:29  •  217675 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На аукционе Sotheby's за 44,6 млн долларов продали самый цельный из когда-либо найденных скелетов стегозавра

На аукционе Sotheby's за 44,6 млн долларов продали самый цельный из когда-либо найденных скелетов стегозавра

  •  27651 просмотра
Адель сделает большой перерыв в музыкальной карьере: что стало причиной

Адель сделает большой перерыв в музыкальной карьере: что стало причиной

  •  27340 просмотра
18 июля: День рождения Тетриса, Международный день Нельсона Манделы

18 июля: День рождения Тетриса, Международный день Нельсона Манделы

  •  74331 просмотра
17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

17 июля 2024, 03:03  •  116811 просмотра
Тысячи испанских болельщиков отдали дань уважения чемпионам Европы

Тысячи испанских болельщиков отдали дань уважения чемпионам Европы

16 июля 2024, 16:12  •  108703 просмотра
Актуальное
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Судью Шевченковского райсуда столицы задержали за рулем в нетрезвом состоянии
  •  77689 просмотра

Судью Шевченковского райсуда столицы задержали за рулем в нетрезвом состоянии

Эксклюзив
В такую жару собака вряд ли проживет без воды более двух-трех суток - ветеринар
  •  100479 просмотра

В такую жару собака вряд ли проживет без воды более двух-трех суток - ветеринар

Эксклюзив
Инициативы Даниила Гетманцева по увеличению налогов можно назвать давлением на бизнес - эксперт
  •  103814 просмотра

Инициативы Даниила Гетманцева по увеличению налогов можно назвать давлением на бизнес - эксперт

Эксклюзив
Глубинка России, приграничье и оккупированные территории: расследовательница рассказала, где россияне удерживают украинских пленных
  •  102504 просмотра

Глубинка России, приграничье и оккупированные территории: расследовательница рассказала, где россияне удерживают украинских пленных

Эксклюзив
Сейчас нецелесообразно переименовывать Бровары, не готов поддержать соответствующее постановление - нардеп Виталий Безгин
  •  69825 просмотра

Сейчас нецелесообразно переименовывать Бровары, не готов поддержать соответствующее постановление - нардеп Виталий Безгин

Эксклюзив
Жалоб от бизнеса о давлении со стороны силовиков стало больше после окончания моратория на "маски-шоу" - председатель правления "Манифеста42"
  •  49588 просмотра

Жалоб от бизнеса о давлении со стороны силовиков стало больше после окончания моратория на "маски-шоу" - председатель правления "Манифеста42"

Эксклюзив
Правоохранители зафиксировали самозахват земли и незаконную продажу урожая: в делах фигурируют госпредприятия НААН
  •  80862 просмотра

Правоохранители зафиксировали самозахват земли и незаконную продажу урожая: в делах фигурируют госпредприятия НААН

Эксклюзив
В перспективе кредитование населения должно увеличиться в десятки раз - эксперт
  •  83399 просмотра

В перспективе кредитование населения должно увеличиться в десятки раз - эксперт

Эксклюзив
Отказ от перевода часов: сомнолог рассказала, как скажется на украинцах жизнь по "зимнему времени"
17 июля 2024, 16:09  •  113344 просмотра

Отказ от перевода часов: сомнолог рассказала, как скажется на украинцах жизнь по "зимнему времени"

Эксклюзив
Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
17 июля 2024, 14:56  •  172350 просмотра

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Популярные

Шмыгаль осмотрел строительство фортификаций в Запорожской области

Шмыгаль осмотрел строительство фортификаций в Запорожской области

  •  103875 просмотра
Украина по количеству дронов, возможно, даже выиграет у рф - командующий Сил беспилотных систем

Украина по количеству дронов, возможно, даже выиграет у рф - командующий Сил беспилотных систем

  •  71281 просмотра
"Украина - это Дом": Кулеба и Верховный комиссар ООН объявили о запуске онлайн-платформы для возвращения украинцев из-за границы

"Украина - это Дом": Кулеба и Верховный комиссар ООН объявили о запуске онлайн-платформы для возвращения украинцев из-за границы

  •  101953 просмотра
Зеленский и премьер Словении согласовали ускорение оборонных договоренностей

Зеленский и премьер Словении согласовали ускорение оборонных договоренностей

  •  98609 просмотра
Словения дополнительно выделит 5 миллионов евро на гуманитарную помощь: в ОП раскрыли детали соглашения по безопасности

Словения дополнительно выделит 5 миллионов евро на гуманитарную помощь: в ОП раскрыли детали соглашения по безопасности

  •  97268 просмотра

Публикации

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
Эксклюзив

17 июля 2024, 14:56  •  172350 просмотра
Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине

Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине
Эксклюзив

17 июля 2024, 11:59  •  170724 просмотра
Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

17 июля 2024, 08:22  •  182832 просмотра
Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей
Эксклюзив

17 июля 2024, 07:19  •  176639 просмотра
Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

16 июля 2024, 13:29  •  217675 просмотра
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...