Украина занимается разработкой систем искусственного интеллекта, которые помогут управлять огромным флотом беспилотников. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что развертывание дронов с поддержкой искусственного интеллекта на линии фронта поможет преодолеть глушение сигнала со стороны россиян, а также позволит БпЛА работать в больших группах.

Разработка беспилотников с искусственным интеллектом в Украине в основном разделена на визуальные системы, которые помогают идентифицировать цели и направлять на них беспилотники, картографирование местности для навигации, более сложные программы, которые позволяют БпЛА работать во взаимосвязанных «роях».

Одна из компаний, работающих в этом направлении, Swarmer разрабатывает программное обеспечение, которое объединяет беспилотники в сеть. Решения могут приниматься мгновенно всей группой, а человек будет только давать разрешение на автоматические удары. В то время как пилоты-люди пытаются управлять операциями с более чем пятью беспилотниками, искусственный интеллект сможет управлять сотнями.

Еще одна система позволит управлять сетью разведывательных и ударных дронов, как больших, так и малых, в воздухе и на земле. Каждый дрон сможет планировать свои собственные действия и прогнозировать поведение других в рое. Такая автоматизация позволит не только расширить масштабы операций, но и поможет защитить пилотов беспилотников, действующих вблизи линии фронта. говорится в сообщении

Искусственный интеллект уже используется в некоторых ударах украинских беспилотников на большие расстояния, которые нацелены на военные объекты и нефтеперерабатывающие заводы за сотни километров на территории России. По данным Reuters, в атаках иногда участвует рой из около 20 дронов.

Основные беспилотники летят к цели, а задача других - вывести из строя или отвлечь средства противовоздушной обороны на этом пути. Для этого они используют разновидность искусственного интеллекта под наблюдением человека, которая помогает обнаруживать цели или угрозы и планировать возможные маршруты.

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