Умер известный актер Кен Берри
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Известный актер Кен Берри, который сыграл в комедийном телесериале "Шоу Энди Гриффита", умер 1 декабря в США на 86-м году жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на журнал Variety, который передает слова членов семьи актера.
“Мы глубоко скорбим. Я должна проинформировать друзей Кена Берри о том, что он недавно умер”, — написала на своей странице в Facebook бывшая жена актера.
Справка УНН: Кен Берри — известный американский актер, танцор и певец. Он родился в 1933 году в штате Иллинойс. Получил известность в 1960-х годах, сыграв роль капитана Парментера в комедии о солдатах США и индейцах на Диком Западе. Позднее Берри появился в сериале “Шоу Энди Гриффита”, а затем исполнил главную роль в его продолжении Mayberry R.F.D.
Как сообщал УНН, в возрасте 94 лет скончался Джордж Буш-старший.
Джордж Буш-старший — 41-й президент США. На этой должности он находился с 1989 по 1993 год, избирался от Республиканской партии.