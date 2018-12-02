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Вмер відомий актор Кен Беррі

Вмер відомий актор Кен Беррі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Відомий актор Кен Беррі, який зіграв в комедійному телесеріалі "Шоу Енді Гріффіта", помер 1 грудня у США на 86-му році життя. Про це повідомляє УНН із посиланням на журнал Variety, який передає слова членів сім'ї актора.

“Ми у глубокій скорботі. Я маю проінформувати друзів Кена Беррі про те, що він нещодавно помер”, — написала на своїй сторінці у Facebook колишня жінка актора.

Довідка УНН: Кен Беррі — відомий американський актор, танцівник та співак. Він народився у 1933 році в штаті Іллінойс. Здобув популярність у 1960-х роках, граючи роль капітана Парментера у комедії про солдатів США та індіанців на Дикому Заході. Пізніше Беррі з’явився в серіалі “Шоу Енді Гріфіта”, а потім виконав головну роль у його продовженні Mayberry R.F.D.

Як повідомляв УНН, у віці 94 років помер Джордж Буш-старший.

Джордж Буш-старший — 41-й президент США. На цій посаді він перебував з 1989 по 1993 рік, обирався від Республіканської партії.

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