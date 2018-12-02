Вмер відомий актор Кен Беррі

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Відомий актор Кен Беррі, який зіграв в комедійному телесеріалі "Шоу Енді Гріффіта", помер 1 грудня у США на 86-му році життя. Про це повідомляє УНН із посиланням на журнал Variety, який передає слова членів сім'ї актора.