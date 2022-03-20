Попадание обломков снаряда в киевскую многоэтажку: спасатели показали видео с места происшествия
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Спасатели опубликовали видео с места происшествия в Святошинском районе столицы, где в результате попадания осколков российского снаряда возник пожар в многоэтажке, передает УНН.
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"Я с кухни выходила в коридор. Вообще ничего не было слышно, ни предупреждений, ничего. Меня в спину как волна (ударила - ред.). Я несла горячий чай в коридоре. Я не знаю как я осталась жива", - рассказала жительница дома.
Детали
Из-за попадания осколков снаряда в многоэтажный дом в Святошинском районе Киева пострадало пять человек, двоих из них госпитализировали.