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19:03 • 66361 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 113843 просмотра

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Попадание обломков снаряда в киевскую многоэтажку: спасатели показали видео с места происшествия

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Спасатели опубликовали видео с места происшествия в Святошинском районе столицы, где в результате попадания осколков российского снаряда возник пожар в многоэтажке, передает УНН.

Цитата

"Я с кухни выходила в коридор. Вообще ничего не было слышно, ни предупреждений, ничего. Меня в спину как волна (ударила - ред.). Я несла горячий чай в коридоре. Я не знаю как я осталась жива", - рассказала жительница дома.

Детали

Из-за попадания осколков снаряда в многоэтажный дом в Святошинском районе Киева пострадало пять человек, двоих из них госпитализировали.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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