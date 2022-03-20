Влучання уламків снаряду у київську багатоповерхівку: рятувальники показали відео з місця події

Цитата

"Я з кухні виходила в коридор. Взагалі нічого не було чути, ні попереджень, нічого. Мене у спину як хвиля ( вдарила – ред.). Я несла гарячий чай в коридорі. Я не знаю як я залишилась жива", - розповіла мешканка будинку.

Деталі

Через влучання уламків снаряду в багатоповерховий будинок у Святошинському районі Києва постраждало п'ятеро людей, двох із них госпіталізували.



