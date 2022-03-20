Влучання уламків снаряду у київську багатоповерхівку: рятувальники показали відео з місця події
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Рятувальники опублікували відео з місця події у Святошинському районі столиці, де внаслідок влучання уламків російського снаряду виникла пожежа у багатоповерхівці, передає УНН.
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"Я з кухні виходила в коридор. Взагалі нічого не було чути, ні попереджень, нічого. Мене у спину як хвиля ( вдарила – ред.). Я несла гарячий чай в коридорі. Я не знаю як я залишилась жива", - розповіла мешканка будинку.
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Через влучання уламків снаряду в багатоповерховий будинок у Святошинському районі Києва постраждало п'ятеро людей, двох із них госпіталізували.