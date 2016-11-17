Хозяйка квартиры погибла во время пожара в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 17 ноября. УНН. В результате пожара в одной из квартир многоэтажки по улице Сытова в Запорожье погибла хозяйка квартиры. Об этом проинформировали в отделе коммуникации ГУ ГоСЧС Украины в Запорожской области, сообщает УНН.
"16 ноября в 20:22 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в пятиэтажном доме по ул. Сытова Коммунарского района г. Запорожье, возник пожа ", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГоСЧС, во время тушения огня обнаружили тело 72-летней владелицы дома.
В настоящее время причины пожара устанавливаются.