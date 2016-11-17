Хозяйка квартиры погибла во время пожара в Запорожье

"16 ноября в 20:22 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в пятиэтажном доме по ул. Сытова Коммунарского района г. Запорожье, возник пожа ", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГоСЧС, во время тушения огня обнаружили тело 72-летней владелицы дома.

В настоящее время причины пожара устанавливаются.