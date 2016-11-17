Власниця квартири загинула у пожежі у Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 17 листопада. УНН. Внаслідок пожежі у одній з квартир багатоповерхівки по вулиці Ситова у Запоріжжі загинула власниця квартири. Про це проінформували у відділі комунікації ГУ ДСНС України в Запорізькій області, повідомляє УНН.
“16 листопада о 20:22 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про те, що у п’ятиповерховому будинку по вул. Ситова Комунарського району м. Запоріжжя, виникла пожежа”, — йдеться у повідомленні надзвичайників.
Пожежники, які прибули на місце події, під час гасіння вогню виявили тіло 72-річної власниці оселі.
Наразі причини пожежі встановлюються.