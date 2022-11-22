Владельцы российских олигархов: СБУ проводит обыски в энергетической компании в Киеве

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«СБУ пришла с обысками в известную энергетическую компанию VS Energy. Ее владельцы – российские олигархи Гинер, Воеводин и Бабаков. Это не обычная фирма, а компания, владеющая несколькими облэнерго и занимающая 10% энергетического рынка Украины. Именно эта отрасль сейчас страдает от рашистов больше всего», - сообщил источник.

Источник отмечает, что олигархи уже находятся под санкциями, поэтому у СБУ есть полное право прийти туда с обысками.

«Ждем результатов этих мероприятий от СБУ», - добавил собеседник.

Дополнение

По инициативе СБУ ранее в Украине арестовали корпоративные права одного из крупнейших туристических агентств. Конечным бенефициаром этой компании является российский миллиардер, приближенный к политической верхушке страны-агрессора.