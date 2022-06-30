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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 35547 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Арештували корпортивні права турагентства TUI в Україні

Арештували корпортивні права турагентства TUI в Україні

Київ • УНН

 • 95708 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. За ініціативи СБУ, в Україні заарештували корпоративні права однієї з найбільших туристичних агенцій. Про це інформує пресслужба СБУ, пише УНН.

Як стало відомо УНН з джерел у правоохоронних органах, йдеться про туристичну агенцію TUI. 

Деталі

Як встановила українська спецслужба, кінцевим бенефіціаром цієї компанії є російський мільярдер, наближений до політичної верхівки країни-агресора.

У бізнес-колах рф, вказують у СБУ, цього чоловіка називають «железным мальчиком». Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій кількох підприємств. У 2016 році бізнесмен отримав від президента рф путіна відзнаку «За благодеяние».

Додамо, "железным мальчиком" у рф називають олігарха Олексія Мордашова.

Наразі, за рішенням суду, як зазначає СБУ, на його туристичний бізнес в Україні накладено арешт. Це стосується, зокрема:

  • корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 31, 5 млн. грн
  • кошти у розмірі понад 3 млн грн і 106 тис. доларів США, які знаходились на банківських рахунках.

Усі арештовані активи передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Доповнення

Раніше в Україні заарештували активи "Бєлоруснафти" на 20 млн гривень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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