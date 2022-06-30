Арештували корпортивні права турагентства TUI в Україні

Як стало відомо УНН з джерел у правоохоронних органах, йдеться про туристичну агенцію TUI.

Деталі

Як встановила українська спецслужба, кінцевим бенефіціаром цієї компанії є російський мільярдер, наближений до політичної верхівки країни-агресора.

У бізнес-колах рф, вказують у СБУ, цього чоловіка називають «железным мальчиком». Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій кількох підприємств. У 2016 році бізнесмен отримав від президента рф путіна відзнаку «За благодеяние».

Додамо, "железным мальчиком" у рф називають олігарха Олексія Мордашова.

Наразі, за рішенням суду, як зазначає СБУ, на його туристичний бізнес в Україні накладено арешт. Це стосується, зокрема:



корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 31, 5 млн. грн



кошти у розмірі понад 3 млн грн і 106 тис. доларів США, які знаходились на банківських рахунках.



Усі арештовані активи передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Доповнення

Раніше в Україні заарештували активи "Бєлоруснафти" на 20 млн гривень.