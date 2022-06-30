Арестовали корпортивные права турагентства TUI в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. По инициативе СБУ, в Украине арестовали корпоративные права одного из крупнейших туристических агентств. Об этом информирует пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Как стало известно УНН из источников в правоохранительных органах, речь идет о туристическом агентстве TUI.
Детали
Как установила украинская спецслужба, конечным бенефициаром этой компании является российский миллиардер, приближенный к политической верхушке страны-агрессора.
В бизнес-кругах рф, указывают в СБУ, этого человека называют «железным мальчиком». Он владеет одной из крупнейших российских сталелитейных и горнодобывающих компаний и владеет контрольными пакетами акций нескольких предприятий. В 2016 году бизнесмен получил от президента рф путина награду «За благодеяние».
Добавим, "железным мальчиком" в России называют олигарха Алексея Мордашова.
По решению суда, как отмечает СБУ, на его туристический бизнес в Украине наложен арест. Это касается, в частности:
-
- корпоративных прав в виде 100% уставного капитала компании в размере свыше 31,5 млн грн
-
- средства в размере свыше 3 млн грн и 106 тыс. долларов США, которые находились на банковских счетах.
-
Все арестованные активы переданы в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА).
Дополнение
Ранее в Украине арестовали активы "Белоруснефти" на 20 млн гривен.