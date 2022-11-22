Власники російські олігархи: СБУ проводить обшуки в енергетичній компанії у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Служба безпеки України прийшла з обшуками до енергетичної компанії VS Energy. Про це УНН стало відомо з власних джерел в СБУ.
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«СБУ прийшла з обшуками до відомої енергетичної компанії VS Energy. Її власники – російські олігархи Гінер, Воєводін і Бабаков. Це не звичайна фірма, а компанія, яка володіє декількома обленерго і займає 10% енергетичного ринку України. Саме ця галузь зараз потерпає від рашистів найбільше», - повідомило джерело.
Джерело зазначає, що олігархи уже перебувають під санкціями, тож у СБУ є повне право прийти туди з обшуками.
«Чекаємо результатів цих заходів від СБУ», - додав співрозмовник.
Доповнення
За ініціативи СБУ раніше в Україні заарештували корпоративні права однієї з найбільших туристичних агенцій. Кінцевим бенефіціаром цієї компанії є російський мільярдер, наближений до політичної верхівки країни-агресора.