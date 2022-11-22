Власники російські олігархи: СБУ проводить обшуки в енергетичній компанії у Києві

Цитата

«СБУ прийшла з обшуками до відомої енергетичної компанії VS Energy. Її власники – російські олігархи Гінер, Воєводін і Бабаков. Це не звичайна фірма, а компанія, яка володіє декількома обленерго і займає 10% енергетичного ринку України. Саме ця галузь зараз потерпає від рашистів найбільше», - повідомило джерело.

Джерело зазначає, що олігархи уже перебувають під санкціями, тож у СБУ є повне право прийти туди з обшуками.

«Чекаємо результатів цих заходів від СБУ», - додав співрозмовник.

Доповнення

За ініціативи СБУ раніше в Україні заарештували корпоративні права однієї з найбільших туристичних агенцій. Кінцевим бенефіціаром цієї компанії є російський мільярдер, наближений до політичної верхівки країни-агресора.