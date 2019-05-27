Владелец английского "Ньюкасла" согласился продать его шейху из ОАЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Миллиардер и владелец английского ФК "Ньюкасл" Майкл Эшли согласовал сделку в размере 350 млн фунтов (около 444 млн долларов) по продаже футбольного клуба шейху из Объединенных Арабских Эмиратов Халеду бен Зайду Аль Нехайяну. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sun, передает УНН.
Шейх является членом королевской семьи ОАЭ и двоюродным братом владельца футбольного клуба "Манчестер Сити" шейха Мансура ибн Зайда аль Нехайяна. По информации газеты, будущий владелец команды ранее пытался купить "Ливерпуль" за 2 млрд фунтов (примерно 2,5 млрд долларов), но потерпел неудачу.
Газета отмечает, что одной из первых задач шейха будет подписание нового контракта с главным тренером команды Рафаэлем Бенитесом.
Эшли владеет "Ньюкаслом" уже на протяжении 12 лет.
Как сообщал УНН, тренер полуфиналиста ЛЧ запланировал потратить 170 млн. евро на трансферную компанию.