Власник англійського "Ньюкасла" погодився продати його шейху з ОАЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Мільярдер і власник англійського ФК "Ньюкасл" Майкл Ешлі погодив угоду в розмірі 350 млн фунтів (близько 444 млн доларів) з продажу футбольного клубу шейху з Об'єднаних Арабських Еміратів Халеду бен Зайду Аль Нехайяну. Про це в неділю повідомила газета The Sun, передає УНН.
Шейх є членом королівської сім’ї ОАЕ і двоюрідним братом власника футбольного клубу “Манчестер Сіті” шейха Мансура ібн Зайда аль Нехайяна. За інформацією газети, майбутній власник команди раніше намагався купити “Ліверпуль” за 2 млрд фунтів (приблизно 2,5 млрд доларів), але зазнав невдачі.
Газета зазначає, що однією з перших завдань шейха буде підписання нового контракту з головним тренером команди Рафаелем Бенітесом.
Ешлі володіє “Ньюкаслом” вже протягом 12 років.
Як повідомляв УНН, тренер півфіналіста ЛЧ запланував витратити 170 млн. євро на трансферну компанію.