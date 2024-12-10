Владимир Остапчук в третий раз стал отцом
Киев • УНН
Жена Владимира Остапчука Екатерина родила сына, которого назвали Тимофеем. Для телеведущего это уже третий ребенок, а для его жены - первый.
Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука родила ему сына, малыша назвали Тимофеем. Об этом шоумен поделился в своем Instagram, пишет УНН.
Детали
Владимир Остапчук опубликовал фото в своем Instagram, где держит ножку новорожденного малыша.
"10.12.2024. Остапчук Тимофей", - подписал телеведущий.
Впрочем, стоит отметить, что Екатерина Остапчук стала мамой впервые, тогда как сам телеведущий стал отцом уже в третий раз. У него также есть двое детей от первого брака - дочь Эмилия и сын Эван, которые сейчас проживают со своей мамой Еленой Войченко.
Напомним
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