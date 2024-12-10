Владимир Остапчук в третий раз стал отцом

Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука родила ему сына, малыша назвали Тимофеем. Об этом шоумен поделился в своем Instagram, пишет УНН.

Детали

Владимир Остапчук опубликовал фото в своем Instagram, где держит ножку новорожденного малыша.

"10.12.2024. Остапчук Тимофей", - подписал телеведущий.

Впрочем, стоит отметить, что Екатерина Остапчук стала мамой впервые, тогда как сам телеведущий стал отцом уже в третий раз. У него также есть двое детей от первого брака - дочь Эмилия и сын Эван, которые сейчас проживают со своей мамой Еленой Войченко.

Напомним

44-летняя супермодель Жизель Бюндхен беременна от своего 37-летнего бойфренда Хоакима Валенте. Модель планирует рожать дома в своем особняке в Майами, как и предыдущие дети.