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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Владимир Остапчук в третий раз стал отцом

Владимир Остапчук в третий раз стал отцом

Киев  •  УНН

 • 2476 просмотра

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Жена Владимира Остапчука Екатерина родила сына, которого назвали Тимофеем. Для телеведущего это уже третий ребенок, а для его жены - первый.

Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука родила ему сына, малыша назвали Тимофеем. Об этом шоумен поделился в своем Instagram, пишет УНН.

Детали

Владимир Остапчук опубликовал фото в своем Instagram, где держит ножку новорожденного малыша.

"10.12.2024. Остапчук Тимофей", - подписал телеведущий.

Впрочем, стоит отметить, что Екатерина Остапчук стала мамой впервые, тогда как сам телеведущий стал отцом уже в третий раз. У него также есть двое детей от первого брака - дочь Эмилия и сын Эван, которые сейчас проживают со своей мамой Еленой Войченко.

Напомним

44-летняя супермодель Жизель Бюндхен беременна от своего 37-летнего бойфренда Хоакима Валенте. Модель планирует рожать дома в своем особняке в Майами, как и предыдущие дети.

Алина Волянская

Алина Волянская

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