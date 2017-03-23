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Власть за год не выделила средств на содержание ДЮСШ - нардеп

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. В Украине крайне недостаточное бюджетное финансирование сферы физической культуры и спорта. Об этом в комментарии УНН сказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма, депутат от БПП Олег Петренко.

А.Петренко отметил, что государством сегодня финансируется, как правило, большой спорт, в то время как обеспечением деятельности ДЮСШ мало кто занимается.

"Очевиден тот факт, что финансирование спорта со стороны государства недостаточно. Основные проблемы заключаются в том, что без финансирования остались спортивные общества, такие как "Украина", "Динамо", "Спартак", к примеру. Проблема является обычной для процесса децентрализации.

В этом году не было никаких субвенций на содержание ДЮСШ из центрального бюджета. В то же время, государство выделяет средства на большой спорт - на поездки, на чемпионаты, на олимпиады, на подготовку олимпийцев. Меня всегда больше волновал именно детский спорт. И здесь беда, потому что спортивная инфраструктура полноценно не развивается давно. Где точечно-то делалось, но четверть века очень мало спортивной инфраструктуры строилось, реконструировалось.

Например, я, если выходит какие-нибудь средства из субвенций бюджета выбивать, то я большую половину средств трачу на развитие спортивной инфраструктуры в Черкассах. В прошлом году 2 футбольных поля построил, залы спортивной гимнастики. Это очень существенно, но я так догадываюсь, что я такой депутат-мажоритарщик в ВР один", - сказал он.

Также, А.Петренко рассказал, что и частная поддержка сферы физической культуры и спорта в Украине замирает. Пока не так много представителей социально-ответственного бизнеса, которые финансово помогали развитию детского спорта, в частности.

"У нас не много социально-ответственного бизнеса, которые вкладывают средства в детский спорт. И здесь два фактора: затруднительна экономическая ситуация, многие бизнеса, наоборот, отказываются от помощи тем организациям, кому помогали много лет. Перестало быть модным финансировать футбольные клубы. У нас катастрофа с футболом в стране, в областных центрах просто исчезают футбольные команды. Перестало быть модным содержать футбольные команды. С финансированием хоккея, к примеру, вообще сложно. Ведь если тренировки по футболу можно проводить на каких-то площадках, пусть даже с синтетическим покрытием, то хоккей - это дворцы спорта, это ледовые дворцы, это арены. И это просто огромные средства, космические средства нужны для того, чтобы дети могли заниматься хоккеем", - сказал он.

Напомним, согласно статистическим данным министерства молодежи и спорта, в Украине осталось три государственных арены с искусственным льдом. При этом только две из них крытые. Еще 13 ледовых арен, в том числе 10 крытых, находятся в коммунальной собственности. Кроме государственных, в Украине также функционирует 41 ледовая арена частной формы собственности.

Одна из таких ледовых арен - "Льодограй" (г. Богуслав Киевской области), была признана достоянием независимой Украины. Строительство арены было осуществлено оператором государственных лотерей "М.С.Л." в рамках социальной помощи и поддержки развития спорта в Украине. Всего за 2 года "Льодограй" стал местом проведения общенациональных и региональных соревнований по хоккею и фигурному катанию, ареной для постоянных тренировок известных спортсменов, центром культурно-спортивного отдыха жителей Богуславщины и гостей районного центра и даже вошел в маршруты местных экскурсий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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