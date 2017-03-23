Влада за рік не виділила коштів на утримання ДЮСШ - нардеп

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КИЇВ. 23 березня. УНН. В Україні вкрай недостатнє бюджетне фінансування сфери фізичної культури і спорту. Про це у коментарі УНН зазначив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму, депутат від БПП Олег Петренко.

О.Петренко зазначив, що державою сьогодні фінансується, як правило, великий спорт, у той час як забезпеченням діяльності ДЮСШ мало хто переймається.

"Очевидним є той факт, що фінансування спорту з боку держави є недостатнім. Основні проблеми полягають у тому, що без фінансування лишились спортивні товариства, такі як "Україна", "Динамо", "Спартак", до прикладу. Проблема є звичною для процесу децентралізації.

В цьому році не було жодних субвенцій на утримання ДЮСШ з центрального бюджету. Водночас, держава виділяє кошти на великий спорт – на поїздки, на чемпіонати, на олімпіади, на підготовку олімпійців. Мене завжди більше хвилював саме дитячий спорт. І тут біда, тому що спортивна інфраструктура повноцінно не розвивається давно. Десь точково щось робилось, але чверть сторіччя дуже мало спортивної інфраструктури будувалось, реконструйовувалось.

Наприклад, я, якщо виходить якісь кошти із субвенцій бюджету вибивати, то я більшу половину коштів витрачаю на розвиток спортивної інфраструктури у Черкасах. В минулому році 2 футбольних поля побудував, зали спортивної гімнастики. Це дуже суттєво, але я так здогадуюсь, що я такий депутат-мажоритарник у ВР один", - сказав він.

Також, О.Петренко розповів, що і приватна підтримка сфери фізичної культури і спорту в Україні завмирає. Наразі не так багато представників соціально-відповідального бізнесу, які б фінансово допомагали розвитку дитячого спорту, зокрема.

"У нас не багато соціально-відповідального бізнесу, які вкладають кошти у дитячий спорт. І тут два фактори: скрутна економічна ситуація, багато бізнесу, навпаки, відмовляється від допомоги тим організаціям, кому допомагали багато років. Перестало бути модним фінансувати футбольні клуби. У нас катастрофа із футболом в країні, в обласних центрах просто зникають футбольні команди. Перестало бути модним утримувати футбольні команди. З фінансуванням хокею, до прикладу, взагалі складно. Адже якщо тренування із футболу можна проводити на якихось площадках, нехай навіть із синтетичним покриттям, то хокей – це палаци спорту, це льодові палаци, це арени. І це просто величезні кошти, космічні кошти потрібні для того, щоб діти могли займатись хокеєм", - сказав він.

Нагадаємо, відповідно до статистичних даних міністерства молоді та спорту, в Україні залишилось три державні арени зі штучним льодом. При цьому лише дві з них криті. Ще 13 льодових арен, у тому числі 10 критих, перебувають у комунальній власті. Окрім державних, в Україні також функціонує 41 льодова арена приватної форми власності.

Одна із таких льодових арен - “Льодограй” (м. Богуслав Київської області), була визнана надбанням незалежної України. Будівництво арени було профінансовано оператором державних лотерей “М.С.Л.” в рамках соціальної допомоги та підтримки розвитку спорту в Україні. Всього за 2 роки “Льодограй” став місцем проведення загальнонаціональних і регіональних змагань з хокею та фігурного катання, ареною для постійних тренувань відомих спортсменів, центром культурно-спортивного відпочинку жителів Богуславщини й гостей районного центру і навіть увійшов до маршрутів місцевих екскурсій. 

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