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Власти США арестовали россиянина, помогавшего составлять досье на Трампа

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Соединенных Штатах арестовали гражданина России, сотрудничавшего с автором так называемого досье на Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Власти США арестовали россиянина, помогавшего составлять досье на Трампа

Детали

Сообщается, что россиянина арестовали в рамках начатого по инициативе бывшего президента Дональда Трампа расследования возможных нарушений закона при расследовании российского вмешательства в выборы президента США.

Утверждается, что Данченко сознательно вводил в заблуждение сотрудников ФБР, которые его допрашивали, в частности, скрывал свои контакты с неким представителем Демократической партии.

Данченко в 2016 году помогал бывшему сотруднику британских спецслужб Кристоферу Стола в поисках доказательств возможной связи сотрудников штаба Трампа с Россией. Опираясь на российские источники, он собрал информацию, часть которой была включена в досье, опубликованное в начале 2017 года. “Досье на Трампа” составлялось по заказу Демократической партии.

Когда о его роли стало известно, Данченко заявлял, что не подтверждал достоверность этих сведений. Как отмечает New York Times, часть этой информации во время расследования ФБР была признана недостоверной. В американских СМИ появлялись сообщения, что ранее спецслужбы проверяли уроженца России, который живет и работает в США, о сотрудничестве с российскими спецслужбами. Сам Данченко сообщал, что не является российским агентом.

Напомним

Бывший сотрудник секретной разведывательной службы Великобритании МИ-6 Кристофер Стил подготовил второе досье на президента США Дональда Трампа для Федерального бюро расследований.

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