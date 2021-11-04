Власти США арестовали россиянина, помогавшего составлять досье на Трампа

Детали

Сообщается, что россиянина арестовали в рамках начатого по инициативе бывшего президента Дональда Трампа расследования возможных нарушений закона при расследовании российского вмешательства в выборы президента США.

Утверждается, что Данченко сознательно вводил в заблуждение сотрудников ФБР, которые его допрашивали, в частности, скрывал свои контакты с неким представителем Демократической партии.

Данченко в 2016 году помогал бывшему сотруднику британских спецслужб Кристоферу Стола в поисках доказательств возможной связи сотрудников штаба Трампа с Россией. Опираясь на российские источники, он собрал информацию, часть которой была включена в досье, опубликованное в начале 2017 года. “Досье на Трампа” составлялось по заказу Демократической партии.

Когда о его роли стало известно, Данченко заявлял, что не подтверждал достоверность этих сведений. Как отмечает New York Times, часть этой информации во время расследования ФБР была признана недостоверной. В американских СМИ появлялись сообщения, что ранее спецслужбы проверяли уроженца России, который живет и работает в США, о сотрудничестве с российскими спецслужбами. Сам Данченко сообщал, что не является российским агентом.

Напомним

Бывший сотрудник секретной разведывательной службы Великобритании МИ-6 Кристофер Стил подготовил второе досье на президента США Дональда Трампа для Федерального бюро расследований.