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Влада США заарештувала росіянина, який допомагав складати досьє на Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Сполучених Штатах заарештували громадянина Росії, який співпрацював з автором так званого досьє на Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

Влада США заарештувала росіянина, який допомагав складати досьє на Трампа

Деталі

Повідомляється, що росіянина заарештовано в межах розпочатого з ініціативи колишнього президента Дональда Трампа розслідування можливих порушень закону під час розслідуванні російського втручання у вибори президента США.

Стверджується, що Данченко свідомо вводив в оману співробітників ФБР, які його допитували, зокрема, приховував свої контакти з якимось представником Демократичної партії.

Данченко у 2016 році допомагав колишньому співробітнику британських спецслужб Крістоферу Стілу у пошуках доказів можливого зв’язку співробітників штабу Трампа з Росією. Спираючись на російські джерела, він зібрав інформацію, частину якої було включено до досьє, опублікованого на початку 2017 року. «Досьє на Трампа» складалося на замовлення Демократичної партії.

Коли про його роль стало відомо, Данченко заявляв, що не підтверджував достовірність цих відомостей. Як зазначає New York Times, частину цієї інформації під час розслідування ФБР було визнано недостовірною. В американських ЗМІ з’являлися повідомлення, що раніше спецслужби перевіряли уродженця Росії, який живе та працює в США, щодо співпраці з російськими спецслужбами. Сам Данченко повідомляв, що не є російським агентом. 

Нагадаємо

Колишній співробітник секретної розвідувальної служби Великої Британії MI-6 Крістофер Стіл підготував друге досьє на експрезидента США Дональда Трампа для Федерального бюро розслідувань.

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