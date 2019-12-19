Власти Шотландии просит наделить ее правом провести референдум о независимости

“Мы сегодня призываем правительство Великобритании обсудить (этот вопрос) и согласиться на передачу полномочий, которые сделают несомненным право парламента Шотландии издать закон о проведении референдума о независимости”, — сказала она.

Стоит напомнить, что второй референдум о независимости Шотландии должен состояться в 2020 году. Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджесс 15 октября. Первая министр Шотландии намерена добиться проведения повторного референдума по вопросу о выходе автономии из состава Соединенного Королевства в ближайшее время. “Да, уже в следующем году. Опросы показывают, что шотландцы хотят получить независимость”, — ответила она на вопрос, будет Шотландская национальная партия (ШНП) добиваться плебисцита.