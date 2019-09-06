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Влада Шотландії планує провести новий референдум про незалежність у 2020 році

Влада Шотландії планує провести новий референдум про незалежність у 2020 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Перша міністр Шотландії Нікола Стерджен має намір домогтися проведення повторного референдуму з питання про вихід автономії зі складу Сполученого Королівства вже в 2020 році. Про це політик заявила в інтерв’ю німецькій газеті Die Welt, опублікованому в п’ятницю, пише УНН.

“Так, уже в наступному році. Опитування показують, що шотландці хочуть здобути незалежність”, — відповіла вона на запитання, чи буде Шотландська національна партія (ШНП) домагатися плебісциту.

Стерджен вважає, що зараз зможе заручитися підтримкою Брюсселя в питанні відокремлення від Великої Британії. “По-перше, Brexit допоміг зрозуміти, чому ми хочемо незалежності. По-друге, ніхто б не здивувався, якби ЄС привітав таку країну, як Шотландія, при вступі в союз. Всі переговори, які я вела і веду, свідчать, що позиція ЄС з приводу шотландського суверенітету сильно змінилася”, — заявила міністр.

Дані соціологічних опитувань, опубліковані в серпні 2019 року, показують, що число прихильників незалежності серед шотландців вперше за два роки перевищило число противників відокремлення країни від Великої Британії.

Референдум з питання про незалежність Шотландії відбувся в 2014 році. 55% його учасників висловилися за збереження союзу між Едінбургом та Лондоном. Однак правляча в регіоні Шотландська національна партія скористалася підсумками загальнобританського референдуму про подальше членство в ЄС, на якому населення Шотландії, на відміну від Великої Британії в цілому, не підтримало Brexit. Ця обставина дала привід для просування ідеї нового референдуму про незалежність, який Стерджен збирається організувати до закінчення повноважень нинішнього скликання шотландського парламенту в 2021 році.

Як писав УНН, Шотландія вважає зупинку роботи парламенту чорним днем для Великої Британії.

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