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Власти Шотландии планирует провести новый референдум о независимости в 2020 году

Власти Шотландии планирует провести новый референдум о независимости в 2020 году

Киев  •  УНН

 • 11185 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Первая министр Шотландии Никола Старджен намерена добиться проведения повторного референдума по вопросу о выходе автономии из состава Соединенного Королевства уже в 2020 году. Об этом политик заявила в интервью немецкой газете Die Welt, опубликованном в пятницу, пишет УНН.

“Да, уже в следующем году. Опросы показывают, что шотландцы хотят обрести независимость”, — ответила она на вопрос, будет ли Шотландская национальная партия (ШНП) добиваться плебисцита.

Стерджен считает, что сейчас сможет заручиться поддержкой Брюсселя в вопросе отделения от Великобритании. “Во-первых, Brexit помог понять, почему мы хотим независимости. Во-вторых, никто бы не удивился, если бы ЕС поприветствовал такую страну, как Шотландия, при вступлении в союз. Все переговоры, которые я вела и веду, свидетельствуют, что позиция ЕС по поводу шотландского суверенитета сильно изменилась”, — заявила министр.

Данные социологических опросов, опубликованные в августе 2019 года, показывают, что число сторонников независимости среди шотландцев впервые за два года превысило число противников отделения страны от Великобритании.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. 55% его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом с Лондоном. Однако правящая в регионе Шотландская национальная партия воспользовалась итогами общебританского референдума о дальнейшем членстве в ЕС, на котором население Шотландии, в отличие от Великобритании в целом, не поддержало Brexit. Это обстоятельство дало повод для продвижения идеи нового референдума о независимости, который Стерджен собирается организовать до окончания полномочий нынешнего созыва шотландского парламента в 2021 году.

Как писал УНН, Шотландия считает остановку работы парламента черным днем для Великобритании.

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