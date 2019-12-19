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Влада Шотландії просить наділити її правом провести референдум про незалежність

Влада Шотландії просить наділити її правом провести референдум про незалежність

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Перший міністр Шотландії, лідер Шотландської національної партії (ШНП) Нікола Стерджен офіційно запросила Лондон наділити Единбург законним правом на проведення референдуму про незалежність регіону, пише УНН з посиланням на Sky News.

“Ми сьогодні закликаємо уряд Великої Британії обговорити (це питання) і погодитися на передачу повноважень, які зроблять безсумнівним право парламенту Шотландії видати закон про проведення референдуму про незалежність”, — сказала вона.

Варто нагадати, що другий референдум про незалежність Шотландії має відбутися у 2020 році. Про це заявила перший міністр Шотландії Нікола Стерджес 15 жовтня. Перша міністр Шотландії має намір домогтися проведення повторного референдуму з питання про вихід автономії зі складу Сполученого Королівства найближчим часом. “Так, уже в наступному році. Опитування показують, що шотландці хочуть здобути незалежність”, — відповіла вона на запитання, чи буде Шотландська національна партія (ШНП) домагатися плебісциту.

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