Влада Шотландії просить наділити її правом провести референдум про незалежність
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Перший міністр Шотландії, лідер Шотландської національної партії (ШНП) Нікола Стерджен офіційно запросила Лондон наділити Единбург законним правом на проведення референдуму про незалежність регіону, пише УНН з посиланням на Sky News.
“Ми сьогодні закликаємо уряд Великої Британії обговорити (це питання) і погодитися на передачу повноважень, які зроблять безсумнівним право парламенту Шотландії видати закон про проведення референдуму про незалежність”, — сказала вона.
Варто нагадати, що другий референдум про незалежність Шотландії має відбутися у 2020 році. Про це заявила перший міністр Шотландії Нікола Стерджес 15 жовтня. Перша міністр Шотландії має намір домогтися проведення повторного референдуму з питання про вихід автономії зі складу Сполученого Королівства найближчим часом. “Так, уже в наступному році. Опитування показують, що шотландці хочуть здобути незалежність”, — відповіла вона на запитання, чи буде Шотландська національна партія (ШНП) домагатися плебісциту.