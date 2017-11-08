Власти Саудовской Аравии конфискуют у принцев 800 млрд долларов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 7991 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 69200 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 135282 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109342 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111588 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109300 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101816 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102920 просмотра

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Власти Саудовской Аравии конфискуют у принцев 800 млрд долларов

Власти Саудовской Аравии конфискуют у принцев 800 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 12602 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Власти Саудовской Аравии планирует конфисковать активы арестованных принцев и ряда других влиятельных чиновников страны на общую сумму в 800 млрд долларов. Об этом пишет The Wall Street Journa, передает УНН.

Стоимость активов задержанных принцев и високопасадовцив оценивается в 3 триллиона саудовских риалов или 800 млрд долларов. Именно эти деньги по мнению властей должны пополнить государственную казну.

Согласно заявлению центрального банка Саудовской Аравии, банковские счета арестованных были задержаны и замороженны. Но, сообщается, что у властей могут возникнуть проблемы с конфискацией имущества, находящегося за рубежом.

Напомним, задержания в Саудовской Аравии состоялись на фоне назначения наследного принца Мухаммеда бин Салмана главой нового антикоррупционного комитета. По словам принца борьба с коррупцией на высших уровнях необходима для того, чтобы восстановить нефтяную экономику страны.

Как писал УНН, во время операции, проведенной в соответствии с распоряжением антикоррупционного комитета, были задержаны члены королевской семьи, известные бизнесмены, чиновники и другие влиятельные лица.

Сейчас под стражей остается примерно 60 человек.

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