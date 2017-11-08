Власти Саудовской Аравии конфискуют у принцев 800 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Власти Саудовской Аравии планирует конфисковать активы арестованных принцев и ряда других влиятельных чиновников страны на общую сумму в 800 млрд долларов. Об этом пишет The Wall Street Journa, передает УНН.
Стоимость активов задержанных принцев и високопасадовцив оценивается в 3 триллиона саудовских риалов или 800 млрд долларов. Именно эти деньги по мнению властей должны пополнить государственную казну.
Согласно заявлению центрального банка Саудовской Аравии, банковские счета арестованных были задержаны и замороженны. Но, сообщается, что у властей могут возникнуть проблемы с конфискацией имущества, находящегося за рубежом.
Напомним, задержания в Саудовской Аравии состоялись на фоне назначения наследного принца Мухаммеда бин Салмана главой нового антикоррупционного комитета. По словам принца борьба с коррупцией на высших уровнях необходима для того, чтобы восстановить нефтяную экономику страны.
Как писал УНН, во время операции, проведенной в соответствии с распоряжением антикоррупционного комитета, были задержаны члены королевской семьи, известные бизнесмены, чиновники и другие влиятельные лица.
Сейчас под стражей остается примерно 60 человек.