Власти Саудовской Аравии конфискуют у принцев 800 млрд долларов

Стоимость активов задержанных принцев и високопасадовцив оценивается в 3 триллиона саудовских риалов или 800 млрд долларов. Именно эти деньги по мнению властей должны пополнить государственную казну.

Согласно заявлению центрального банка Саудовской Аравии, банковские счета арестованных были задержаны и замороженны. Но, сообщается, что у властей могут возникнуть проблемы с конфискацией имущества, находящегося за рубежом.

Напомним, задержания в Саудовской Аравии состоялись на фоне назначения наследного принца Мухаммеда бин Салмана главой нового антикоррупционного комитета. По словам принца борьба с коррупцией на высших уровнях необходима для того, чтобы восстановить нефтяную экономику страны.

Как писал УНН, во время операции, проведенной в соответствии с распоряжением антикоррупционного комитета, были задержаны члены королевской семьи, известные бизнесмены, чиновники и другие влиятельные лица.

Сейчас под стражей остается примерно 60 человек.