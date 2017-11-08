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Влада Саудівської Аравії конфіскує у принців 800 млрд доларів

Влада Саудівської Аравії конфіскує у принців 800 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Влада Саудівської Аравії планує конфіскувати активи заарештованих принців і ряду інших впливових чиновників країни на загальну суму в 800 млрд доларів. Про це пише The Wall Street Journa, передає УНН.

Вартість активів затриманих принців та високопасадовців оцінюється у три трильйони саудівських ріалів або 800 мільярдів доларів. Саме ці гроші за сподіваннями влади мають поповнити державну скарбницю.

Згідно з заявою центрального банку Саудівської Аравії, банківські рахунки арештованих осіб були затримані і заморожені. Але, повідомляється, що у влади можуть виникнути проблеми з конфіскацією майна, яке знаходиться за кордоном.

Нагадаємо, затримання у Саудівській Аравії відбулись на тлі призначення наслідного принца Мухаммеда бін Салмана очільником нового антикорупційного комітету. За словами принца боротьба з корупцією на найвищих рівнях є необхідною для того, щоб відновити нафтову економіку країни.

Як писав УНН, під час операції, проведеної згідно з розпорядженням антикорупційного комітету, були затримані члени королівської родини, відомі бізнесмени, чиновники та інші впливові особи.

Наразі під вартою залишається приблизно 60 осіб.

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