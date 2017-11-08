Влада Саудівської Аравії конфіскує у принців 800 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Влада Саудівської Аравії планує конфіскувати активи заарештованих принців і ряду інших впливових чиновників країни на загальну суму в 800 млрд доларів. Про це пише The Wall Street Journa, передає УНН.
Вартість активів затриманих принців та високопасадовців оцінюється у три трильйони саудівських ріалів або 800 мільярдів доларів. Саме ці гроші за сподіваннями влади мають поповнити державну скарбницю.
Згідно з заявою центрального банку Саудівської Аравії, банківські рахунки арештованих осіб були затримані і заморожені. Але, повідомляється, що у влади можуть виникнути проблеми з конфіскацією майна, яке знаходиться за кордоном.
Нагадаємо, затримання у Саудівській Аравії відбулись на тлі призначення наслідного принца Мухаммеда бін Салмана очільником нового антикорупційного комітету. За словами принца боротьба з корупцією на найвищих рівнях є необхідною для того, щоб відновити нафтову економіку країни.
Як писав УНН, під час операції, проведеної згідно з розпорядженням антикорупційного комітету, були затримані члени королівської родини, відомі бізнесмени, чиновники та інші впливові особи.
Наразі під вартою залишається приблизно 60 осіб.