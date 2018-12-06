Власти КНДР укрепляют военную базу на севере страны и строят новый объект
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Власти КНДР проводит работы в целях укрепления и расширения военной базы, расположенной на севере страны, на которой находятся ракеты большой дальности, а также строят рядом с ней еще один объект. С таким утверждением выступил телеканал CNN, информирует УНН.
Как отмечается в публикации, это якобы подтверждают спутниковые снимки, предоставленные телеканалу специалистами Миддлберийского института в городе Монтерей. Как видно на опубликованной телеканалом карте, уже существующая база, о которой идет речь, находится в районе границы двух северных провинций Чагандо и Янгандо, расположенных рядом с Китаем. Телеканал констатирует, что в 11 км от этой базы, которая “давно известна разведке США”, строят новый объект, о котором ранее не сообщалось.
“Спутниковые снимки показывают, что база остается активной. Более того, в последние годы КНДР значительно расширила расположенный вблизи объект, который, как кажется, является еще одной ракетной базой”, — приводятся в материале оценки специалистов Миддлберийского института. Как говорится в публикации, эксперты института на данный момент окончательно не уверены, станут ли новый объект применять самостоятельно или же он будет частью уже существующей базы.
В материале отмечается, что в структуру нового объекта, по данным на 12 ноября, в частности, входят казармы и командный пункт. В указанном районе также якобы активно прокладывают новые подземные тоннели, строят бункеры и склады, где, предположительно, можно хранить баллистические ракеты. CNN также констатирует, что непосредственное строительство или расширение базы не является нарушением обязательств, которые взял на себя ранее Пхеньян.