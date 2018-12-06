Влада КНДР зміцнює військову базу на півночі країни і будує новий об'єкт
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Влада КНДР проводить роботи з метою зміцнення і розширення військової бази, яка розташована на півночі країни, на якій знаходяться ракети великої дальності, а також будують поруч з нею ще один об’єкт. З таким твердженням виступив телеканал CNN, інформує УНН.
Як наголошується в публікації, це нібито підтверджують супутникові знімки, надані телеканалу фахівцями Міддлберійського інституту в місті Монтерей. Як видно на опублікованій телеканалом карті, вже існуюча база, про яку йде мова, знаходиться в районі кордону двох північних провінцій Чагандо і Янгандо, розташованих поруч з Китаєм. Телеканал констатує, що в 11 км від цієї бази, яка “давно відома розвідці США”, будують новий об’єкт, про який раніше не повідомлялося.
“Супутникові знімки показують, що база залишається активною. Більш того, в останні роки КНДР значно розширила розташований поблизу об’єкт, який, як здається, є ще однією ракетною базою”, — наводяться в матеріалі оцінки фахівців Міддлберійського інституту. Як говориться в публікації, експерти інституту на даний момент остаточно не впевнені, чи стануть новий об’єкт застосовувати самостійно або ж він буде частиною вже існуючої бази.
У матеріалі наголошується, що в структуру нового об’єкта, за даними на 12 листопада, зокрема, входять казарми і командний пункт. У зазначеному районі також нібито активно прокладають нові підземні тунелі, будують бункери і склади, де, імовірно, можна зберігати балістичні ракети. CNN також констатує, що безпосереднє будівництво або розширення бази не є порушенням зобов’язань, які взяв на себе раніше Пхеньян.