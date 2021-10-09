Власти Грузии сообщили, что Саакашвили начал пить соки и есть мед

Цитата

По словам Цхваріашвілі, для арестованного Саакашвили изготовили личную карточку, с помощью которой он может купить продукты.

“Он начал принимать пищу, в том числе мед, натуральный сок, что фактически говорит о том, что так или иначе, организму не грозит истощение”, — уточнила руководитель пенитенциарной службы.

Контекст

Экс-президент вернулся в Грузии впервые за последние восемь лет, перед местными выборами. По данным грузинской прокуратуры, он въехал в страну 29 сентября.

Границу Саакашвили пересек незаконно. Позже он выложил в интернет видеообращение, в котором рассказал о своем возвращении и призвал грузин идти на выборы. В тот же день политика задержали в квартире в Тбилиси. Его перевезли в тюрьму города Рустави, где он объявил голодовку и потребовал встречи с украинским консулом.

8 Октября Саакашвили Николоз попросил своего сына прекратить голодовку в тюрьме, которая на тот момент длилась восьмой день.

Как ожидается, вскоре Саакашвили будет предъявлено еще одно обвинение — в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и весь срок ему придется отбывать на родине.