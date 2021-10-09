Влада Грузії повідомила, що Саакашвілі почав пити соки і є мед

Цитата

За словами Цхваріашвілі, для заарештованого Саакашвілі виготовили особисту картку, за допомогою якої він може придбати продукти.

“Він почав приймати їжу, в тому числі мед, натуральний сік, що фактично говорить про те, що так чи інакше, організму не загрожує виснаження”, — уточнила керівник пенітенціарної служби.

Контекст

Експрезидент повернувся до Грузії вперше за останні вісім років, перед місцевими виборами. За даними грузинської прокуратури, він в’їхав в країну 29 вересня.

Кордон Саакашвілі перетнув незаконно. Пізніше він виклав в інтернет відеозвернення, в якому розповів про своє повернення і закликав грузин йти на вибори. У той же день політика затримали в квартирі в Тбілісі. Його перевезли до в’язниці міста Руставі, де він оголосив голодування і зажадав зустрічі з українським консулом.

8 жовтня Саакашвілі Ніколоз попросив свого сина припинити голодування в тюрмі, яка на той момент тривала восьмий день.