Як очікується, незабаром Саакашвілі буде пред’явлено ще одне звинувачення — в незаконному перетині державного кордону. У прокуратурі Грузії заявляють, що питання екстрадиції Саакашвілі в Україну не розглядається і весь термін йому доведеться відбувати на батьківщині.
Влада Грузії повідомила, що Саакашвілі почав пити соки і є мед
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі почав приймати в тюремній камері мед і натуральні соки. Про це повідомив начальник пенітенціарної служби Грузії Ніка Цхваріашвілі, передає УНН із посиланням на видання “Грузія Онлайн”.
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За словами Цхваріашвілі, для заарештованого Саакашвілі виготовили особисту картку, за допомогою якої він може придбати продукти.
“Він почав приймати їжу, в тому числі мед, натуральний сік, що фактично говорить про те, що так чи інакше, організму не загрожує виснаження”, — уточнила керівник пенітенціарної служби.
Контекст
Експрезидент повернувся до Грузії вперше за останні вісім років, перед місцевими виборами. За даними грузинської прокуратури, він в’їхав в країну 29 вересня.
Кордон Саакашвілі перетнув незаконно. Пізніше він виклав в інтернет відеозвернення, в якому розповів про своє повернення і закликав грузин йти на вибори. У той же день політика затримали в квартирі в Тбілісі. Його перевезли до в’язниці міста Руставі, де він оголосив голодування і зажадав зустрічі з українським консулом.
8 жовтня Саакашвілі Ніколоз попросив свого сина припинити голодування в тюрмі, яка на той момент тривала восьмий день.