Саакашвілі, який оголосив голодування, схуд на 12 кілограм - адвокат

Цитата

"Візуально, якщо на нього подивитися, видно, що людина схудла. Наскільки я знаю, схуд приблизно на 12 кілограм. З кожним днем ​​стан його здоров'я почне поступово погіршуватися, якщо вже не погіршився. Морально він бадьорий", - сказав Басілая після відвідин Саакашвілі в Руставський в'язниці №12.

Деталі

За інформацією адвоката, Саакашвілі як і раніше позбавлений права на телефонні дзвінки - це обмеження з боку прокуратури його адвокат вважає незаконним.

"У нього дійсно вже є телевізор, також принесли додатковий матрац", - зазначив адвокат.

За його інформацією, в понеділок з Саакашвілі зможуть зустрітися його родичі. Напередодні адміністрація в'язниці не дозволили відвідування навіть матері експрезидента Гіулі Аласанія.

Сьогодні ж, батько Михайла Саакашвілі - Ніколоз Саакашвілі, звернувся до сина через соціальні мережі і закликав його припинити голодування.

"... Міша!!! Звертаюся до тебе як лікар і як батько. Справа стосується голодування, яка нічого доброго не принесе твоєму здоров'ю, тільки зашкодить. Ти вирішив підтримати країну, і треба до кінця стояти поруч з народом... Голодування на певному етапі зробила свою справу в якості протесту. А зараз потрібно мобілізувати твою енергію разом з народом... Прошу тебе припинити цю акцію, набратися сил і енергії для подальшої боротьби".

Що передувало

Саакашвілі таємно прибув до Грузії перед місцевими виборами, що відбулися 2 жовтня. Експрезидент, який заочно засуджений на батьківщині до шести років в'язниці за скоєння посадових злочинів, був заарештований в Тбілісі 1 жовтня.

Після переведення у в'язницю міста Руставі, Саакашвілі заявив, що не визнає пред'явлених йому звинувачень і вважає себе "політичним в'язнем". Він продовжує голодування, вимагаючи звільнити його, а також трьох громадян Грузії, затриманих в якості його спільників.

Як очікується, незабаром Саакашвілі буде пред'явлено ще одне звинувачення - в незаконному перетині державного кордону. У прокуратурі Грузії заявляють, що питання екстрадиції Саакашвілі в Україну не розглядається і весь термін йому доведеться відбувати на батьківщині.