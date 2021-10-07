Саакашвілі не дають матрац і телевізор у в'язниці - адвокат

Цитата

"Вони створюють якомога більше проблем, щоб він відчував себе незатишно. І тут до Михайла Саакашвілі підходять вибірково. Йому вирішили не давати матрац, телевізор, які він має право мати. Багато засуджених користуються цими правами в установі. У нього немає телевізора, тому що він Михайло Саакашвілі", - сказав Гельхаурі.

Деталі

За словами його адвоката, крім того, що у Саакашвілі немає телевізора в камері, його обмежили у праві дзвонити по телефону.

Доповнення

1 жовтня прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що третій президент Грузії Михайло Саакашвілі затриманий в Грузії.

Потім Саакашвілі перевели в колонію Руставі.

Згодом до Міністерства закордонних справ було запрошено керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави і обставини затримання третього президента Грузії Михайла Саакашвілі.

Так, 2 жовтня тимчасово повірений Грузії в Україні прибув до МЗС України і розповів про обставини затримання Михайла Саакашвілі, а також, які статті йому інкримінують.

Нагадаємо, що Саакашвілі повідомив, що почав голодування і заявив, що не планує припиняти її, поки не закінчиться його життя.