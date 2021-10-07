Саакашвілі не дають матрац і телевізор у в'язниці - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Колишньому президенту Грузії Михайло Саакашвілі не дають матрац і телевізор у в'язниці. Про це заявив його адвокат Георгій Гельхаурі, передає УНН з посиланням на Mtavari Arkhi.
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"Вони створюють якомога більше проблем, щоб він відчував себе незатишно. І тут до Михайла Саакашвілі підходять вибірково. Йому вирішили не давати матрац, телевізор, які він має право мати. Багато засуджених користуються цими правами в установі. У нього немає телевізора, тому що він Михайло Саакашвілі", - сказав Гельхаурі.
Деталі
За словами його адвоката, крім того, що у Саакашвілі немає телевізора в камері, його обмежили у праві дзвонити по телефону.
Доповнення
1 жовтня прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що третій президент Грузії Михайло Саакашвілі затриманий в Грузії.
Потім Саакашвілі перевели в колонію Руставі.
Згодом до Міністерства закордонних справ було запрошено керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави і обставини затримання третього президента Грузії Михайла Саакашвілі.
Так, 2 жовтня тимчасово повірений Грузії в Україні прибув до МЗС України і розповів про обставини затримання Михайла Саакашвілі, а також, які статті йому інкримінують.
Нагадаємо, що Саакашвілі повідомив, що почав голодування і заявив, що не планує припиняти її, поки не закінчиться його життя.