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Саакашвілі не дають матрац і телевізор у в'язниці - адвокат

Київ • УНН

 • 19971 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Колишньому президенту Грузії Михайло Саакашвілі не дають матрац і телевізор у в'язниці. Про це заявив його адвокат Георгій Гельхаурі, передає УНН з посиланням на Mtavari Arkhi.

Цитата

"Вони створюють якомога більше проблем, щоб він відчував себе незатишно. І тут до Михайла Саакашвілі підходять вибірково. Йому вирішили не давати матрац, телевізор, які він має право мати. Багато засуджених користуються цими правами в установі. У нього немає телевізора, тому що він Михайло Саакашвілі", - сказав Гельхаурі.

Деталі

За словами його адвоката, крім того, що у Саакашвілі немає телевізора в камері, його обмежили у праві дзвонити по телефону.

Доповнення

1 жовтня прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що третій президент Грузії Михайло Саакашвілі затриманий в Грузії.

Потім Саакашвілі перевели в колонію Руставі.

Згодом до Міністерства закордонних справ було запрошено керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави і обставини затримання третього президента Грузії Михайла Саакашвілі.

Так, 2 жовтня тимчасово повірений Грузії в Україні прибув до МЗС України і розповів про обставини затримання Михайла Саакашвілі, а також, які статті йому інкримінують.

Нагадаємо, що Саакашвілі повідомив, що почав голодування і заявив, що не планує припиняти її, поки не закінчиться його життя.

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