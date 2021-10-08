Объявивший голодовку Саакашвили похудел на 12 килограмм - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Удерживаемый от 1 октября в тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили через восемь дней голодовки похудел на 12 килограмм. Об этом пишет Новости-Грузия со ссылкой на заявление адвоката Бека Басилая, передает УНН.
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"Визуально, если на него посмотреть, видно, что человек похудел. Насколько я знаю, похудел примерно на 12 килограмм. С каждым днем состояние его здоровья начнет постепенно ухудшаться, если уже не ухудшилось. Морально он бодр", - сказал Басилая после посещения Саакашвили в Руставский тюрьмы №12.
Детали
По информации адвоката, Саакашвили по-прежнему лишен права на телефонные звонки - это ограничение со стороны прокуратуры его адвокат считает незаконным.
"У него действительно уже есть телевизор, также принесли дополнительный матрас", - отметил адвокат.
По его информации, в понедельник с Саакашвили смогут встретиться его родственники. Накануне администрация тюрьмы не позволили посещение даже матери экс-президента Гиули Аласания.
Сегодня же, отец Михаила Саакашвили - Николоз Саакашвили, обратился к сыну через социальные сети и призвал его прекратить голодовку.
"... Миша!!! Обращаюсь к тебе как врач и как отец. Дело касается голодовки, которая ничего хорошего не принесет твоему здоровью, только повредит. Ты решил поддержать страну, и надо до конца стоять рядом с народом... голодание на определенном этапе сделало свое дело в качестве протеста. А сейчас нужно мобилизовать твою энергию вместе с народом... Прошу тебя прекратить эту акцию, набраться сил и энергии для дальнейшей борьбы".
Что предшествовало
Саакашвили тайно прибыл в Грузию перед местными выборами, состоявшимися 2 октября. Экс-президент, который заочно приговорен на родине к шести годам тюрьмы за совершение должностных преступлений, был арестован в Тбилиси 1 октября.
После перевода в тюрьму города Рустави, Саакашвили заявил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя "политическим заключенным". Он продолжает голодовку, требуя освободить его, а также трех граждан Грузии, задержанных в качестве его сообщников.
Как ожидается, вскоре Саакашвили будет предъявлено еще одно обвинение - в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и весь срок ему придется отбывать на родине.