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Объявивший голодовку Саакашвили похудел на 12 килограмм - адвокат

Объявивший голодовку Саакашвили похудел на 12 килограмм - адвокат

Киев  •  УНН

 • 22676 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Удерживаемый от 1 октября в тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили через восемь дней голодовки похудел на 12 килограмм. Об этом пишет Новости-Грузия со ссылкой на заявление адвоката Бека Басилая, передает УНН.

Цитата

"Визуально, если на него посмотреть, видно, что человек похудел. Насколько я знаю, похудел примерно на 12 килограмм. С каждым днем ​​состояние его здоровья начнет постепенно ухудшаться, если уже не ухудшилось. Морально он бодр", - сказал Басилая после посещения Саакашвили в Руставский тюрьмы №12.

Детали

По информации адвоката, Саакашвили по-прежнему лишен права на телефонные звонки - это ограничение со стороны прокуратуры его адвокат считает незаконным.

"У него действительно уже есть телевизор, также принесли дополнительный матрас", - отметил адвокат.

По его информации, в понедельник с Саакашвили смогут встретиться его родственники. Накануне администрация тюрьмы не позволили посещение даже матери экс-президента Гиули Аласания.

Сегодня же, отец Михаила Саакашвили - Николоз Саакашвили, обратился к сыну через социальные сети и призвал его прекратить голодовку.

"... Миша!!! Обращаюсь к тебе как врач и как отец. Дело касается голодовки, которая ничего хорошего не принесет твоему здоровью, только повредит. Ты решил поддержать страну, и надо до конца стоять рядом с народом... голодание на определенном этапе сделало свое дело в качестве протеста. А сейчас нужно мобилизовать твою энергию вместе с народом... Прошу тебя прекратить эту акцию, набраться сил и энергии для дальнейшей борьбы".

Что предшествовало

Саакашвили тайно прибыл в Грузию перед местными выборами, состоявшимися 2 октября. Экс-президент, который заочно приговорен на родине к шести годам тюрьмы за совершение должностных преступлений, был арестован в Тбилиси 1 октября.

После перевода в тюрьму города Рустави, Саакашвили заявил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя "политическим заключенным". Он продолжает голодовку, требуя освободить его, а также трех граждан Грузии, задержанных в качестве его сообщников.

Как ожидается, вскоре Саакашвили будет предъявлено еще одно обвинение - в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и весь срок ему придется отбывать на родине.

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