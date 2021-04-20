Украл десятки миллионов долларов из банков в США и Канаде: задержали украинского хакера
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Служба безопасности Украины задержала украинского хакера, укравшего десятки миллионов долларов из американских и канадских банков. Об этом сообщили УНН в пресс-центре СБУ.
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"Киберспециалисты СБУ совместно с американскими правоохранительными органами, заблокировали в Херсонской области противоправную деятельность хакера. По предварительным данным, злоумышленнику удалось украсть десятки миллионов долларов со счетов финансовых учреждений Северной Америки", - сообщили в спецслужбе.
Детали
Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник использовал вредоносное программное обеспечение, приобретенное у других участников хакерской сообщества. Отдельные модули он создавал и оптимизировал лично.
"Уже задокументировано, что злоумышленнику удалось похитить реквизиты доступа к банковским счетам более тысячи граждан США и Канады, а также украсть более 300 тысяч долл. В дальнейшем персональная и конфиденциальная информация использовалась через анонимные торговые площадки в DarkNet", - сообщили в СБУ.
Точная сумма ущерба, нанесенного злоумышленником, устанавливается. По предварительным оценкам специалистов, общая сумма украденных средств может достигать десятков миллионов долларов.
Во время проведения следственных действий получены "неопровержимые доказательства противоправной деятельности хакера", добавили в СБУ. У подозреваемого изъято компьютерное оборудование с образцами вредоносного программного обеспечения.
Продолжается досудебное расследование в рамках производства по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.
Дополнение
По данным СБУ, в 2020 году она нейтрализовала 600 кибератак и разоблачила 20 хакерских группировок.