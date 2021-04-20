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Вкрав десятки мільйонів доларів з банків у США і Канаді: затримали українського хакера

Вкрав десятки мільйонів доларів з банків у США і Канаді: затримали українського хакера

Київ • УНН

 • 9613 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Служба безпеки України затримала українського хакера, який вкрав десятки мільйонів доларів з американських і канадських банків. Про це УНН повідомили у пресцентрі СБУ.

Цитата:

“Кіберфахівці СБУ, спільно з американськими правоохоронними органами, заблокували на Херсонщині протиправну діяльність хакера. За попередніми даними, зловмиснику вдалося вкрасти десятки мільйонів доларів із рахунків фінансових установ Північної Америки”, — повідомили у спецслужбі.

Деталі

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник використовував шкідливе програмне забезпечення, придбане у інших учасників хакерської спільноти. Окремі модулі він створював та оптимізував особисто.

"Вже задокументовано, що зловмиснику вдалось викрасти реквізити доступу до банківських рахунків понад тисячі громадян США та Канади, а також вкрасти понад 300 тисяч дол. У подальшому персональна та конфіденційна інформація використовувалась через анонімні торгівельні майданчики у DarkNet”, - повідомили у СБУ.

Точна сума збитків, завданих зловмисником встановлюється. За попередніми оцінками фахівців, загальна сума вкрадених коштів може сягати десятків мільйонів доларів.

Під час проведення слідчих дій отримано "беззаперечні докази протиправної діяльності хакера", додали у СБУ. У підозрюваного вилучено комп’ютерне обладнання зі зразками шкідливого програмного забезпечення.

Триває досудове розслідування у межах провадження за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України.

Доповнення

За даними СБУ, у 2020 році вона нейтралізувала 600 кібератак і викрила 20 хакерських угруповань.

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