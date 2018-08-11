Угнанный самолет разбился в США

По словам источника в сфере авиации, командование воздушно-космической обороны Северной Америки подняло истребители для сопровождения самолета. В департаменте шерифа округа Пирс сообщили, что два истребителя F-15 не причастны к крушению.

Авиакатастрофа произошла на острове Кетрон, который находится к юго-западу от Такомы. На маленьком острове проживает около 20 жителей.

"Самолет Horizon Airlines разбился на острове Кетрон. По предварительной информации, механик неустановленой авиакомпании украл самолет. Трюки в воздухе или недостаток навыков летать вызвали крушение на острове", - отметил шериф Пол Пастор.

Сотруднику, который украл самолет, 29 лет, он из округа Пирс. В департаменте шерифа его назвали "суицидальным". Правоохранительные органы не связывают инцидент с терроризмом.

"Большинство террористов не делают петли над водой. Возможно, развлечение пошло совсем не так", - сказал шериф.

На место аварии отправились правоохранители и береговая охрана США.

Авиакомпания Alaska Airlines сообщила, что на борту не было пассажиров.

Напомним, в России разбился вертолет, 18 человек погибли.