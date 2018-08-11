Викрадений літак розбився у США
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Порожній літак авіакомпанії Horizon Airlines розбився у штаті Вашингтон у США в п'ятницю ввечері за місцевим часом після того, як був викрадений співробітником з міжнародного аеропорту Сіеттл-Такома. Про це УНН повідомляє з посиланням на ABC News.
За словами джерела в сфері авіації, командування повітряно-космічної оборони Північної Америки підняло винищувачі для супроводу літака. У департаменті шерифа округу Пірс повідомили, що два винищувачі F-15 не причетні до аварії.
Авіакатастрофа сталася на острові Кетрон, який розташований на північний захід від Такоми. На маленькому острові проживає близько 20 жителів.
"Літак Horizon Airlines розбився на острові Кетрон. За попередньою інформацією, механік невстановленої авіакомпанії вкрав літак. Трюки в повітрі або недостатність навичок літати стали причиною аварії на острові", - зазначив шериф Пол Пастор.
Співробітникові, який вкрав літак, 29 років, він з округу Пірс. У департаменті шерифа його назвали "суїцидальним". Правоохоронні органи не пов'язують інцидент з тероризмом.
"Більшість терористів не роблять петлі над водою. Можливо, розвага пішла зовсім не так", - сказав шериф.
На місце аварії вирушили правоохоронці і берегова охорона США.
Авіакомпанія Alaska Airlines повідомила, що на борту не було пасажирів.
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